شكرا لقرائتكم خبر عن بن افليك يتخلى عن وعده لجينيفر لوبيز.. اعرف وعدها بإيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمى بن أفليك وهو يدخن السجائر بينما كان فى طريقه إلى المكتب فى سانتا مونيكا، بعد أن وعد جينيفر لوبيز بالتخلى عن عادته السيئة، ومن بينهما التدخين، حيث عانى بن من الإدمان وظل فترة فى مركز إعادة تأهيل، وفى الصورة التى نشرها موقع الديلى ميل يمكن رؤية ممثل Good Will Hunting وهو يدخن.



بن افليك

وظهر أفليك وهو يرتدى سترة رمادية اللون مع بنطال أبيض، أكمل النجم مظهره بحذاء رياضى وكان يمسك فى يده علبة صودا.

يأتى هذا بعد أن قال أحد المطلعين على موقع Radar Online إن ممثلة فيلم Marry Me "تكره تمامًا" تدخين أفليك وقد حاولت إجباره على الإقلاع عن التدخين منذ زفافهما، وبن وعدها بالتخلى عنها ، لكن مع كل هذا فهو يدخن أكثر من أى وقت مضى.

على جانب آخر عاد الممثل والمخرج بن أفليك زوج لوبيز لمزاولة مهامه كأب مؤخرًا أثناء نزهته بصحبة ابنه صموئيل الذى بدا سعيدًا للغاية وهو يصطحبه من المدرسة فى برينتوود، وذلك بعد فترة من الانشغال ما بين الزواج وشهر العسل مع محبوبته وزوجته جينيفر لوبيز، إلا أنه مؤخرًا لم ينس كونه أبا لأبنائه من الممثلة الشهيرة جينيفر جارنر.

من ناحية أخرى سبق وتألقت جينيفر لوبيز فى آخر ظهور لها مع بن أفليك، بملابس متطابقة، حيث سار الزوجان المحبوبان جنبًا إلى جنب فى Malibu Chili Cook-Off ليستكملا رحلات شهر العسل، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ارتدت نجمة Hustlers ، 53 عامًا، ثوبًا أبيض طويل وصندل أحمر فاتح وكان شعرها مربوط فى كعكة فوضوية.