ربنا يهدي قلبك" تعليقات النجوم على انهيار منى فاروق في العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص مجموعة من النجوم، على الدعاء للفنانة منى فاروق، بعد نشرها صورا ظهرت خلالها منهارة وفي حالة بكاء أثناء تواجدها داخل الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

الفنان محمد عز، علق على الصور التي نشرتها الفنانة منى فاروق، وكتب،:" ربنا يتقبل منك، ويريح بالك، ويهدي قلبك".

وكتبت المطربة ياسمين نيازي، :" مليون مبروك ، ربنا يفرح قلبك، ويسعدك حبيبتي ويتقبل منك"

"منى" نشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على أغنية الفنانة الإماراتي حسين الجسمي "لما بقينا في الحرم".

وظهرت منى فاروق وهي تبكي، أثناء ء أداء مناسك العمرة، كما ظهرت تقبل الحجر الأسود وتطوف حول الكعبة المشرفة.

وعلق الجمهور على الفيديو قائلا: "ربنا يتقبل منك"، و"زي القمر في الحجاب ياريت تتحجبي"، و"ألف مبروك يا منى ربنا يتقبل منك"، "وجهك نور"، "ربنا يرضى عنك ويثبتك على طاعته" وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنانة منى فاروق مسلسل "أيام" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: رياض الخولي، حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، رشدي الشامي، ميدو عادل، محمود حجازي، ومن إخراج محمد أسامة.