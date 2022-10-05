شكرا لقرائتكم خبر عن كان يريدهم جزءا منه.. صحفية تكشف لماذا كان يأكل جيفرى دامر ضحاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد الصحفيين القلائل الذين أجروا مقابلة مع السفاح جيفرى دامر أن "ميلووكى مونستر" أكل جثث ضحاياه لأنه "أرادهم أن يكونوا جزءًا منه"، وتحدثت المنتجة نانسى جلاس الحائزة على جائزة إيمى، والتى أجرت مقابلة مع دامر فى عام 1993 لصالح برنامج إنسايد إيديشن على قناة cnn، إلى برنامج إذاعى أسترالى كايل وجاكى عن المسلسل الذى يعرض على "نتفليكس" ويتحدث عن الوحش الذى كان يقتل ويأكل ضحاياه.



الصحفية

كشفت السيدة جلاس قائلة "قال إنه اختار أن يأكلها لأنه أراد أن يكونوا جزءًا منه لقد كان يائسًا جدا، ووحيدًا للغاية، وخجولًا جدًا من كونه مثليا".

وكشفت الصحفية أيضًا، بشكل مفاجئ، أن دمر بدا "طبيعيًا تمامًا''، على الرغم من جرائمه المرضية وطفولته المضطربة.



المسلسل

على جانب آخر اعترف الممثل الأمريكى إيفان بيترز، بأن أداء دور القاتل المتسلسل جيفرى دامر، فى مسلسله الجديد على Netflix كان أحد أصعب الأشياء التى اضطر للقيام بها فى حياته، ومسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story عن قصة جيفرى دامر، يؤرخ القتل المروع لـ 17 شابًا وصبيًا على يد قاتل ميلووكى بين عامى 1978 و1991.

وفى مقابلة مع Netflix، قال الممثل البالغ من العمر 35 عامًا، إنه كان خائفا من أداء الدور بسبب ماضى "دامر" المروع، مضيفًا أنه اضطر للذهاب إلى أماكن مظلمة أثناء التصوير للوصول إلى عقلية القاتل.

وتعيد Netflix سرد قصة Dahmer من منظور ضحاياه الذين كانوا فى الغالب من أصحاب البشرة السمراء ويستكشف الأخطاء الكبيرة التى ارتكبتها شرطة ولاية ويسكونسن فى التعامل مع تحقيق القاتل الجماعى سيئ السمعة، الذى احتل عناوين الصحف الوطنية بعدما كشف أنه كان لحم ضحاياه.

وقال الممثل استعدادًا لتصويره لدور القاتل سيئ السمعة إنه شاهد مقابلة ستون فيليبس مع القاتل الحقيقى، بينما قرأ عددًا من السير الذاتية وتقرير الشرطة لعام 1992 عن اعتراف دامر، بالإضافة إلى ذلك، استمع النجم إلى صوت القاتل وهو يتحدث إلى طبيب نفسى أو محقق يقابله، حيث قال إيفان إنه كان متوترًا بشأن تولى الدور لأنه أشار إلى أهمية تقديم فيلم "حقيقى"لاحترام الضحايا" أحبائهم.

وأوضح "لقد كان أمرًا مدهشًا للغاية لدرجة أن كل شيء حدث بالفعل لدرجة أنه من المهم أن نحترم الضحايا ، وعائلات الضحايا ، وأن نحاول سرد القصة بأصدق ما نستطيع"، وحول مدى صعوبة الدور ، تابع قائلا "بصراحة ، كنت خائفًا جدًا من كل الأشياء التى قام بها والغوص فى ذلك ، وكانت محاولة الالتزام بذلك من أصعب الأشياء التى مررت بها على الإطلاق. فى حياتى لأننى أردت أن تكون حقيقة للغاية...ولكن من أجل القيام بذلك ، كان على الذهاب إلى أماكن مظلمة حقًا والبقاء هناك لفترة طويلة من الزمن"، ونسب إيفان إلى الفضل فى أن طاقم العمل الذى كان معه كان على استعداد لإبقائه مستقرًا بينما كان يتعمق فى الموضوع المظلم للمسلسل.