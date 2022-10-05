شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وماجد الكدوانى ورامى إمام يحتفلون بعرض "فضل ونعمة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر النجمة هند صبرى، اليوم الأربعاء، العرض الخاص لفيلمها الجديد "فضل ونعمة" في مدينة جدة السعودية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشاركها حضور العرض الخاص النجم ماجد الكدواني والمخرج رامي إمام والسيناريست أيمن وتار والمنتج أحمد الجنايني.

يأتي طرح فيلم "فضل ونعمة" متزامنا مع بدء عرض في دور السينما بمصر والوطن العربي وباقي دول العالم.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت أمس أغنية الفيلم التي تشارك النجمة هند صبري في غنائها للمرة الأولى في تاريخها.

ويشكل العمل عودة النجمة هند صبري للعب الأدوار الكوميدية في السينما من خلال الفيلم، وتلعب فيه دور "نعمة" العميلة السرية هي وزوجها "فضل" والذي يلعبه النجم ماجد الكدواني.

فيلم "فضل ونعمة" من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام ويلعب بطولته هند صبري وماجد الكدواني وبه عدد من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح وبيومي فؤاد وشريف الدسوقي وعارفة عبد الرسول، ومن إنتاج سينرجي فيلمز وماجيك بينز وتي فيجن وأفلام مصر العالمية ونيو سينشري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة هند صبرى المعروضة حاليا هو فيلم "كيرة والجن" والذي يشاركها بطولته النجوم كريم عبد العزيز واحمد عز ويخرجه مروان حامد وتأليف احمد مراد وحقق إيرادات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 117 مليون جنيه فى دور العرض المصرية فقط.

وكانت هند صبرى قد شاركت في ندوة بمعرض الرياض الدولي للكتاب عن فيلم "الفيل الأزرق" بحضور المخرج مروان حامد والسيناريست احمد مراد والنجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم.