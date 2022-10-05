شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لـ براد بيت بعد اتهام إنجلينا له بضربها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمي براد بيت في لوس أنجلوس، أمس الثلاثاء، بعد ساعات فقط من تقديم زوجته السابقة أنجلينا جولى وثائق قضائية تتهمه بـ"خنق'' أحد أطفالهما الستة خلال نزاع عنيف على متن طائرة خاصة، وضرب آخر، كما ضرب الممثلة فى الحائط وهو يشد شعرها.



براد بيت



النجم براد بيت

وقالت جولى، 48 عامًا، أن زواجهما انهار في رحلة سبتمبر 2016 ، حيث زعمت أن بيت ، 58 عامًا ، كان مسيئًا جسديًا وعاطفيًا لي وللأطفال، الذين كانوا في ذلك الوقت بين سن 8 و 15 عامًا".



انجلينا جولي وبراد بيت وأطفالهما

وتقول إن بيت هاجمها لفظيًا بعد أن اتهمها بأنها "تحترم الأطفال أكثر من اللازم" وبعد 90 دقيقة بدأت بالصراخ عليها ودفعها إلى جدار الحمام وضرب سقف الطائرة.

وبدى براد بيت مرتاحا تماما، حيث ظهر وهو يتجول بملابس كاجول باللون الأزرق، وكأن لم يحدث شيئا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن جولي رفعت دعوى مضادة ضد براد بيت وسط معركتهما القانونية بشأن مصنع نبيذ شاتو ميرافال، وهو مصنع نبيذ فرنسي اشتراه الزوجان السابقان منذ أكثر من عقد، وتضمنت الدعوى المضادة، التي حصلت عليها الصحيفة، تفاصيل جديدة حول مشاجرة مزعومة وقعت بين بيت وجولي وأطفالهما على متن طائرة في سبتمبر 2016.

يأتى هذا بعد أن رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي في وقت سابق من هذا العام، متهمة إياها بانتهاك "الحقوق التعاقدية" بعد أن باعت نصفها من Château Miraval دون علمه، ويزعم محامو جولي في الدعوى المضادة أن المناقشات مع فريق بيت حول بيع جانبها من الشركة قد انهارت بعد أن طالبها بالتوقيع على "اتفاقية عدم إفشاء كانت ستمنعها تعاقديًا من التحدث خارج المحكمة عن الإساءة الجسدية والعاطفية لبيت لها ولهم الأطفال".

وسردت الدعوى القضائية الجديدة تفاصيل اعتداء بيت على أطفالهما، حيث شرحت الدعوى كواليس المشاجرة كالآتي: "خنق بيت أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، وأمسك جولي من رأسها، خلال مشاجرة عام 2016"، ويذكر محامي جولي أن الخلاف بدأ عندما اتهمها بيت بأنها "تحترم أطفالها أكثر من اللازم"، وسرعان ما بدأ الاثنان القتال في حمام الطائرة.