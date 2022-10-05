بعد أنباء انفصاله.. هل تزوج تامر حسني من جليلة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت البلوجر المغربية جليلة، تريند مواقع التواصل، بعد حديثها مجددا عن علاقتها بالفنان تامر حسني، وردها على سؤال عن زواجها منه.

جليلة، خلال ظهورها مع الإعلامي تمام عجمية، في برنامج "قد التحدي" على فضائية" الآن" اللبنانية، واجهت سؤالا : "جليلة كنت زوجة تامر حسني في حياتك".

وردت جليلة، : "أنت تحكي جد؟"، ليقول: "أنا عم بحكي جد، هاد الموضوع ينحكى على طول عندك الجرأة انك تجاوبي على السؤال؟".

وأجابت: "لا ما عندي جرأة يخي وترتني أقسم بالله، بدي احكيلك شغلة قدام الكاميرا وأول مرة بقولها، هذا الشخص هو حب حياتي وبس".

المغربية بسمة بوسيل، كانت قد تصدرت مؤخرا، تريند موقع البحث جوجل، للمرة الثانية بعد تباين أنباء انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، خاصة عقب إلغائها متابعته عبر من حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

بسمة، استعانت ببعض الآيات القرآنية، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها، وكتبت به: "اللهم انت حسبي في من ظلمني وانت حسبي في من اذاني وانت حسبي في من خذلني، كفى بك يا الله حسيبا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري إليك، في كل إنسان اغتابني بسوء، اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا (لأنصرنك ولو بعد حين)، وأبعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير".