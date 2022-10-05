بعد اعتذاره لابنة سعيد صالح.. هل تراجعت نقابة المهن التمثيلية عن التحقيق مع فكري صادق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قدم الفنان فكري صادق، الأحد الماضي اعتذارا لهند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، وهو ماطرح السؤال عن موقف نقابة المهن التمثيلية، التي سبق وأعلنت إحالة "فكري" إلى التحقيق بسبب التصريحات التي حملت إساءة للفنان الراحل.

الفنان أشرف طلبة "سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب قائلا،:" الموضوع مازال قيد الدراسة، ولم يتم تحديد موقفا بشأن التحقيق مع الفنان فكري صادق".

الفنان فكرى صادق، أجرى الأحد الماضي مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، قدم فيها اعتذاراً لابنة الفنان الراحل هند سعيد صالح، قائلًا: "أعلن اعتذاري، وأسفي الشديد لما حدث مني، وأعلن تقديري الشديد للنجم الراحل سعيد صالح، وأطلب من هند وكل زمايلي وكل محبي الفنان الراحل قبول اعتذاري، سامحوني عن كافة تصريحاتي، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرميني بالحجر، وأنا زعلان جداً حتى أولادي ومراتي زعلانين مني وحقك عليا".

هند سعيد صالح، من جانبها ردت قائلة: "حضرتك قد أبويا وأنا عمري ما هخلي حد قد أبويا يعتذر لي، لكن حضرتك اللي حطيت نفسك في موقف زي ده".

ووجهت "هند"، سؤالًا للفنان فكري صادق، قائلة: "هل سعيد صالح أذاك في حاجه؟"، ليرد قائلًا: "مش هدخل في تفاصيل لكني أتقدم بالاعتذار، وهجيلك لحد البيت وأعتذر لك، وعيلتي حزينة أني حاولت احتفال التكريم في مهرجان القاهرة للدراما إلى حزن وعزاء وحقك عليا".

وأكمل: "أنا زعلان ودي أسوأ لحظة حصلت لي من 77 سنة اللي عشتهم في الدنيا".

من ناحية أخرى، نفى المحامي بالنقض أشرف ناجي الجندي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، صحة ما تردد عن تنازل موكلته أرملة الفنان الراحل سعيد صالح، عن البلاغ الذي قدمه للنائب العام للتحقيق مع الفنان فكري صادق.

محامي أرملة سعيد صالح، قال، :" لم يتم التنازل ولن يتم، حتى يقدموا اعتذارا رسميا إلى أرملة المرحوم سعيد صالح، عما بدر منهم في حقه فالألم والحزن كله من هذه الأقاويل المكذوبة، كان لأرملته التي كانت تعيش معه وتعرفه جيدا".