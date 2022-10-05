اليوم.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ينطلق مساء اليوم الأربعاء ٥ أكتوبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 38 الذي يرأسه الناقد الفني الأمير أباظة.

تحمل الدورة 38 اسم النجم محمود حميدة، وتقام هذا العام في الفترة من ٥ أكتوبر إلى 10 أكتوبر الجاري.

وقررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، اختيار تونس ضيف شرف الدورة الثامنة والثلاثين التي تحمل اسم النجم محمود حميدة، احتفالًا بعام الثقافة المصرية التونسية 2021-2022.

وسبق وأن أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات دورة هذا العام، كما سيتم تكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو في حفل الافتتاح الذي يقام في الثامنة مساء الأربعاء بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وعدد من نجوم السينما المصرية والعربية والأوروبية.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية ، ويتنافس فيها نحو 14 فيلما من أكثر من 14 دولة وهي "حكاية في دمشق" من سوريا، ومن لبنان فيلم "بيروت هولدم"، ومن اليونان فيلمي "لوجر" و"طنين العالم"، وفيلم "I Cassamortari" من إيطاليا، و"عصيان" من تونس، وفيلم "عامود رئيسي"، وهو إنتاج فرنسي سويسري إيطالي مشترك، وفيلم "الكوكب" من إنتاج أمريكي إسباني مشترك، وفيلم "سافا" إنتاج كرواتي صربي بوسني مشترك، ومن الجزائر فيلم "سولا"، ومن كرواتيا فيلم "المحادثة"، ومن المغرب فيلم "السلعة"، وفيلم "المسافات بيننا" من سلوفينيا، وفيلم "القلعة البيضاء" من البوسنة والهرسك وكندا.