شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة "أحلى كابل" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة ديانا حداد أغنيتها الجديدة "أحلى كابل"، من ألبومها الجديد "ديانا حداد 2022"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ ساعات قليلة، وحققت الأغنية ما يقرب من 94 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، منذ طرحها.

والأغنية كلمات ضياء عشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع أسامة النبر، ومن إنتاج ديانا حداد، وتقول كلمات الأغنية:

من جمالو مالو .. قلبي ايه جرالو

هوا بس غالي .. دلي شاغل بالي

نوره كفايه يا شمس غيبي

متجمعين سوا سهرانين

عالم راقيه وناس حلوين

والكل بيشاور علينا

أحلى كبل أحنا الاثنين

عايزين نرقص حبيبي .. حبيبي .. حبيبي

كلو يتجنن معانا

طايرة من السعادة .. علو الصوت زياده

يلا نرقص يلا .. بالحب الدنيا أحلى

سبنا الحزن والفرح جانا

متجمعين سوا سهرانين

عالم راقيه وناس حلوين

والكل بيشاور علينا

أحلى كبل أحنا الاثنين

عايزين نرقص حبيبي .. حبيبي .. حبيبي

ومن جهة أخرى كانت الفنانة اللبنانية ديانا حداد قد قررت العودة إلى الساحة الغنائية من خلال ألبوم غنائى جديد يحمل اسم "ديانا حداد 2022" يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات، والألبوم من إنتاجها الخاص، وبدأت في طرح طرحهم من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلامًا ولحنًا على قناتها بموقع يوتيوب.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة، والأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقى على صابر، وكلمات الشاعر عدنان الأمير، وتوزيع موسيقي ومكس وماسترينج حسام كامل.

وتعود ديانا حداد إلى عالم الألبومات الغنائية بعد غياب 8 سنوات كاملة منذ طرحها ألبوم "يا بشر"، ومن المقرر أن تطرح ديانا حداد باقي أغنيات الألبوم الجديد، تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر.

وكانت ديانا حداد قد آثارت الجدل مؤخراً، وخروج تكهنات حول اعتزالها وذلك بعد انتشار صور قديمة لها وهى ترتدى الحجاب أمام الكعبة، وبعدها حذفت كل صورها من على حسابها بموقع انستجرام، إلا أنها عادت وظهرت من جديد وأعلنت عن ألبومها الجديد "ديانا 2022، حيث نشرت بوستر الألبوم وعلقت عليها: "مرت 8 سنوات على نزول ألبومي الأخير ويسعدني إني خبركم عن البومي الجديد...رح يكون هالألبوم مختلف عن اللي تعودتوا عليه كطريقة طرح - رح نزل أغنيتين من الألبوم كل فترة".