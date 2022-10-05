شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم دنيا سمير غانم اليوم فى مهرجان الإسكندرية السينمائى بدورته الـ38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ38، والتى من المقرر استمرارها خلال الفترة من 5- 10 أكتوبر، وتحمل اسم الفنان القدير محمود حميدة تقديرا لما قدمه خلال مشواره الفنى خلال الفترة الماضية.

ويقام حفل افتتاح الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الليلة الساعة الثامنة مساء، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة دنيا سمير غانم باعتبارها أبرز نجمات السينما والدراما التليفزيونية المصرية، والتى أكدت على موهبتها الكبيرة مع ما قدمته من أعمال، خلال الفترة الماضية، وذلك حسب ما كشفه رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة.

دنيا سمير غانم

وأكدت الفنانة دنيا سمير غانم على موهبتها الكبير في الأعمال التي قدمتها وكشفت من خلالها عن قدراتها المتنوعة، حيث برزت منذ حضورها السينمائي الأول عام 1995 فى فيلم "امرأة وامرأة"، لتتوالى بعدها مشاركتها الفنية والتي ساهمت في فرض موهبتها على الساحة الفنية.

شاركت فى أكثر من 45 عملا فنيا ما بين السينما والدراما والمسرح والاذاعة، لتشارك كبار النجوم البطولة منذ عام 2005 مع النجم محمد هنيدي في فيلم "يا أنا يا خالتي" وحتى عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، في فيلم "لف ودوران"، لتتفرغ بعدها للتلفزيون وتقدم عدد من البطولات الدرامية، وهي: "لهفة، نيللي وشريهان، في اللالاند، بدل الحدوتة ثلاثة"، قبل أن تعود هذا العام إلى السينما من جديد وتقدم فيلم "تسليم أهالي" الذي تصدر الإيرادات اليومية منذ بداية عرضه في السينمات ووصلت إيراداته حتى الآن 29 مليونا ونصف المليون جنيه.