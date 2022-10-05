عائشة بن أحمد تنشر صور مع فتحي عبدالوهاب من كواليس "وعد إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها ومتابعيها صورة رفقة الفنانة فتحي عبدالوهاب من كواليس تصوير مسلسل "وعد إبليس"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت عائشة بن أحمد على الصور: "عندما تحاول المزاح مع إبليس"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "فتحي عبد الوهاب أسطورة في التمثيل"، وعلق آخر: "محلاكم، منورين الدنيا كلها".

تدور أحداث العمل حول إبراهيم، رجل الأعمال الشاب والناجح (عمرو يوسف)، الذي تصاب زوجته زينة التي يحبها (عائشة بن أحمد) بمرض خطير لا علاج له، فيلجأ إلى أحد من يقنعه بقدرته على شفاء زوجته مقابل توقيع عقد بيع روحه لإبليس بعد موته. ولكن سرعان ما ينكث إبليس بوعده ليبدأ بتحويل إبراهيم إلى رجل شرير خاضع لسيطرته ويدفعه لتنفيذ أجندته الشيطانية بعد منحه قوى خارقة. كيف سيقوم ابراهيم بإنقاذ روحه التي يبدأ الظلام بالتسلّل إليها تدريجياً؟ ومن هي الفتاة الأمريكية التي ستساعده على ذلك؟ وهل يتمكّنان معاً من التصدي لأعمال ابليس وإنقاذ روح إبراهيم من المخطط الشيطاني الأوسع نطاقاً؟

العمل من بطولة الفنان عمرو يوسف والنجمة الأمريكية بولا باتن والفنان السعودي يعقوب الفرحان، والفنانين، فتحي عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، أحمد الرافعي، محمد يسري، محمد مرزبان، خالد كمال، معتز هشام، مراد مكرم، عمرو جمال، وضيفة الشرف نيللي كريم، ويعيد الفنانة الراحلة مها أبو عوف لتنبض روحها على الشاشة، إذ شاركت في العمل قبل رحيلها.