"من دمشق كل الحب".. أيتن عامر تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها حيث اظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة آيتن عامر على إطلالتها: "مرايا في كل مكان"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "من دمشق لأيتن كل الحب"، وعلق آخر: "يا جمالو".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر تشارك في بطولة فيلم "الجنينة" الذي انطلق تصويره مؤخرًا في حديقة حيوان أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد "الجنينة" أول فيلم مصري يتم تصويره في حديقة حيوان أبو ظبي، بالإضافة لتصوير باقي المشاهد في دولة الإمارات، والعمل من إخراج معتز حسام، وإنتاج ميكسيد ريالتي للإنتاج الفني وسوتير- إيهاب لمعي وهاني وليم، وتوزيع الأخوة المتحدين- وليد صبري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وشاركت الفنانة أيتن عامر، خلال سباق مسلسلات رمضان 2022 في مسلسل "مكتوب عليا"، الذي جمعها بالفنان أكرم حسني، والنجوم هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي وغيرهم.