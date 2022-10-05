فنان مصري شهير يعود للغناء بعد غياب 11 عام

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:50 صباحاً - يستعد الفنان خالد عجاج لطرح ألبوم غنائي جديد بعد غياب عن الغناء لمدة 11 عاما منذ طرح ألبومه الأخير “بنت الحتة” . وكشف الموزع أسامة عبد الهادي في تصريحات صحفية له عن كواليس عودة خالد عجاج إلى الغناء والتفاصيل الخاصة بألومه الجديد . فقال “عبد الهادي” أن ألبوم خالد عجاج سيكون بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل ومن المقرر طرحه الشهر المقبل . وأضاف الموزع أسامة عبد الهادي: “سيتم طرح أغنية سينجل مبدئياً الشهر المقبل، على أن يُطرح بعدها الألبوم كاملاً” . وتابع عن تفاصيل الأغنية السينجل: ” الأغنية دراما قوية وكلماتها مختلفة وسيظهر فيها خالد عجاج بشكل جديد، ونوع الأغنية دراما شخصية” .

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