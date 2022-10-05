التعليق الأول ليسرا بعد رحيل هشام سليم

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:50 صباحاً - وجهت الفنانة يسرا الشكر في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام لكل من حرص على تقديم واجب العزاء لها أو لزوجها خالد سليم في وفاة شقيقه الفنان هشام سليم ومساندتها وذلك في التعليق الأول لها بعد رحيل الأخير في 22 سبتمبر الماضي .

فكتبت يسرا في منشورها: “اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها .. أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أفراد أسرتي أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة فقيدنا “هشام سليم”” .

وتابعت: “الحبيب المغفور له بإذن الله تعالى، سواء بالحضور شخصيا أو الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتذاري عن عدم الرد على الجميع” .

أضافت: “عظيم الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من وقف إلى جانبنا في هذا الوقت الحزين، تعازيكم وكلماتكم ومشاعركم الصادقة كانت ولا زالت تصبيراً وجبرا لخاطرنا المكسور، شكر الله سعيكم جميعاً وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم مكروهاً فيمن تحبون” .

وفي سياق آخر كان قد كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر في تصريحات له عن أن الفنانة يسرا تمر بحالة نفسية سيئة وتعيش حالة من الحزن الشديد بعد وفاة هشام سليم التي جاءت صدمة بالنسبة إليها ولزوجها ولعلاقتها القوية بالفنان الراحل .