أحمد صيام يحتفل بزفاف إبنته الصغرى

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:50 صباحاً - احتفل الفنان المصري أحمد صيام مساء يوم الإثنين الماضي بحفل زفاف إبنته الصغرى أية في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

ونشر أحمد صيام عبر حسابه على موقع فيس بوك صورة تجمعه بالعروس، أرفقها بتعليق هنأها من خلاله على زواجها كما وجه الشكر لزوجته ولكل من حضر حفل الزفاف .

فكتب “صيام”: “بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذى أمد عمرى حتى أديت رسالتى كأب .. بنتى آية آخر العنقود القمر بتاعى كبرت وبقت عروسة وجه ابن الحلال خدها منى” .

تابع: “مبروك عليك يا عصام وحطها فى عنيك .. وقبل كل حاجة شكرا لحبيبتى وشريكة عمرى رانيا فتح الله وشكرا لكل اللى شرفونى بالحضور من الأهل والأصدقاء والزملاء” .

وأضاف: ” وفى الختام الشكر كل الشكر للعالمى مصمم الأزياء العبقرى أحمد فايز اللى صمم وأبدع فى فستان الفرح اللى مهما شكرته مش هوفيه حقه، شكرا يا أحمد على مجهودك وجمايلك اللى مغرقانى، خلونا بقى نتفرغ لمهام الجدود وعقبال عندكم جميعا” .