شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يشارك فى بطولة مسلسل "العمدة" أمام محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان عصام السقا تصوير أول مشاهده فى مسلسل "العمدة"، الذى يقدم بطولته الفنان محمد رمضان، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، ويشارك السقا في بطلولة العمل ويجسد شخصية مهمة فى المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، إذ يقدم شخصية تدعى "نعيم" وهو الصديق المقرب من بطل العمل .

وبدأ المخرج محمد سامى تصوير المسلسل الأيام الماضية، وتحديداً فى الديكور الأساسى الأول فى المسلسل بحى جاردن سيتى، وجمعت المشاهد الأولى كلا من محمد رمضان وعدد آخر من الفنانين، حيث من المقرر أن يصور الممثلين تباعاُ خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن عصام السقا قدم آخر أعماله فى الدراما مسلسل "الاختيار 3" – القرار، بطولة النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.