ميس حمدان جريئة في أحدث ظهور لها.. وهكذا علق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

"ميس" ظهرت في الصور بفستان قصير مكشوف من منطقة البطن، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "جميلة"، "قلبي"، "القمر ميس"، "فستان جميل"، "لوك رائع" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان مسلسل "خارج السيطرة" والذي شارك في بطولته كوكبة من نجوم مصر والعالم العربي: سوسن بدر، هبة عبدالغني، وعد، طارق عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، كامل الباشا.