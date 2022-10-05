شكرا لقرائتكم خبر عن بروس ويليس ينفى بيعه وجهه مع شركة متطورة روسية.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الممثل العالمى بروس ويليس التقارير التى أفادت أنه رخص استخدام صورته لشركة deepfake، بعد إعلانه رسميًا عن تقاعده فى وقت سابق من العام الجارى، وذلك بعد التقرير الذى نشره موقع ديلى ميل، والذى أكد على بيع صورته ليتم استخدامها من قبل الشركة الروسية المتخصصة فى تحسين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعى، بعد مدة من تشخيص فقدان القدرة على الكلام.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع nme تم الإعلان عن حالة الممثل في مارس الماضى، عندما تم نشر بيان يؤكد خبر الإصابة، مع الخبر الذى يفيد أن ويليس سيتقاعد من صناعة السينما بعد 44 عامًا.

ومن ثم زعمت صحيفة ديلي ميل أن صورة رقمية لـ ويليس تم ترخيصها للاستخدام في مشاريع الأفلام المستقبلية، ومن ثم نفى متحدث مقرب من ويليس الأمر، قائلاً لـ بي بي سي أن ويليس ليس لديه "شراكة أو اتفاقية" مع deepfake، وهو ادعاء كاذب.

كان ويليس وشركة deepfake قد دخلا فى شراكة خلال العام الماضى، وذلك لاستخدام شبكة عصبية مدربة على أصول من أدواره فى Die Hard and Fifth Element، طور المبتدئ التكنولوجى شكل رقمى لـ ويليس فى سن أصغر.

وصرح ويليس فى حينها قائلا: "لقد أحببت دقة شخصيتى، وكانت هذه فرصة رائعة بالنسبة لي للعودة بالزمن إلى الوراء، مع ظهور التكنولوجيا الحديثة يمكنني التواصل والعمل والمشاركة في التصوير، حتى لو كنت في قارة أخرى، وتعد هذه تجربة جديدة ومثيرة للاهتمام بالنسبة لي، وأنا ممتن لفريقنا".

في بيان تمت مشاركته مع بي بي سي، قال ممثل deepfake عن الاتفاقية مع ويليس قائلا "منحنا الممثل العالمى موافقته والكثير من المعلومات لصنع توأمه الرقمي، لكنه لم يبيع حقوق استخدام صورته في أي مشاريع أخرى".