شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلاً غنائياً فى قطر 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، لإحياء حفلاً غنائيا فى مدينة الدوحة بدولة قطر، يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر الجارى، ويقدم خلاه باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم النغاء والطرب فى مختلف الدول.

واستضاف تليفزيون ”الخليج 365”، الفنان هانى شاكر، أمير الغناء العربى، فى حوار مع الزميل على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث هانى شاكر خلال اللقاء حول استقالته من نقابة الموسيقيين، مؤكدًا أنه رغم أن مقعد نقيب الموسيقيين منصب عظيم، جلست عليه أم كلثوم، وكبار الشخصيات، إلا أنه أخذ من وقته ومجهوده وفنه وأعصابه، مضيفًا أنه مسئولية كبيرة وكانت تبعات المنصب بمثابة ضغط يومى، بسبب حل المشاكل والمسئوليات التى كانت تلقى على عاتقه، موضحا أنه عندما ترك النقابة شعر أنه تخلص من كل هذه الضغوطات والمسئوليات وأصبح متفرغا لحياته وعمله.

وعن قوله إنه لم يقف أحد بجواره، قال هانى شاكر إنه لم يقصد بذلك دعم أعضاء النقابة والجمعية وإنما قصد الدعم الإعلامى، فالإعلام كان يتهاون فى حقه حسب قوله، وأكمل أن البعض تحدث عنه بأسلوب غير لائق، وكان يتوجب على الإعلاميين مراعاة ذلك، وأضاف هانى شاكر، أنه فى الفترة الماضية قبل استقالته من النقابة كان يتم وضع اسمه فى كل الجمل غير المفيدة أى جملة ليست لها قيمة، موضحا أنه على سبيل المثال، إذا تم إيقاف متعهد من قبل الشئون القانونية بالنقابة لحين تصحيح أوضاعه مع النقابة و يقال هانى شاكر أوقفه، مشيرا إلى أنه يحمد الله أنه استطاع تخطى كل هذه المشاكل.

وأكد هانى شاكر أن بعض الناس استغلت منصبه فى النقابة لهدم اسمه، وهو ما لم يستطع تحمله، خاصة فى ظل ما وصفه بالتجاوزات، مشيرا إلى أن نقابة الموسيقيين صفحة واتقفلت موضحا، "عمري ما هفكر أترشّح مرة تانية وربنا ويوفق النقيب الجديد والمجلس".