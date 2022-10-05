نادية الجندي تكشف تفاصيل عودتها للجمهور بعمل فني جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلنت الفنانة نادية الجندي عن استعدادها للعودة بعمل فني خلال الفترة القادمة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتبت: "الحمد لله، رجعنا مصر بالسلامة، أنا ومحمد مختار في سهرة جميلة، لتلبية دعوة صديقنا العزيز الدكتور هراتش بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وهو طيب وبألف خير وسنة سعيدة عليه".

وأضافت: "وإن شاء الله بقرأ حاليا سيناريوهات أعمال جديدة، سوف اختار من بينهم الأفضل لتقديمه العام القادم بإذن الله، وحشتوني أوي".

يذكر أن الفنانة نادية الجندي كُرمت في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، وقالت: "أفلامي كتصوير وكحياة وكمعاناة دي كانت عملية صعبة أوي، أفلامي كانت صعبة جدا، كلها أكشن، فيها عنف وسياسية وكانت بترهقني جدا، ومشاعر ودراما قوية، وتحضير وقلق، والحفاظ على المستوى، حكاية صعبة جدا، قلق ليل ونهار".

وتابعت: "بالنسبة لمسلسل سكر زيادة، حسيت إني أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة، خصوصا إني عملت كوميدي في خمسة باب، وبونو بونو، لكن ده كان كوميديا اجتماعية كل حلقة فيها رسالة، حسيت أنه مختلف، معايا مدام نبيلة ومدام سميحة، وصادق الصباح المنتج مبخلش على العمل بأي حاجة".

وأضافت: "مهرجان القاهرة للدراما، خطوة جميلة جدا، هتدي فرصة للتنافس على أعمال جيدة وهادفة، وهتثري الدراما والحالة الفنية في مصر، خطوة إيجابية جدا، كان لازم يكون فيه مهرجان للدراما، وفيه تنظيم كبير قوي".