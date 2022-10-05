ابنة هيفاء بفستان قصير ونانسي عجرم داخل "توكتوك".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة الفنان السوري معتصم النهار من كواليس مسلسل "صالون زهرة".

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من عرض بالعاصمة الفرنسية باريس.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بطليقها المنتج محمد مختار.

ابنة هيفاء وهبي

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان قصير.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تجلس على سيارة فارهة.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحد عروض الأزياء.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها داخل "توكتوك" مزين بالورود.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون في الشركة المتحدة.