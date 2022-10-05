شكرا لقرائتكم خبر عن 235 مليون دولار لـ فيلم براد بيت Bullet Train عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Bullet Train للممثل العالمى براد بيت إلى 235 مليونًا و 68 ألف دولار بدور العرض حول العالم، خلال أكثر من شهر على طرحه، و348 طرح يوم 5 أغسطس الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train بين 101 مليون و 268 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 133 مليونًا و 800 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة، لكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.