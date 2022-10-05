شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مرور 60 عاما على طرح أول أفلام جيمس بوند Dr. No والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 60 على طرح فيلم Dr. No الذى يعد أول أفلام سلسلة جيمس بوند الشهيرة، حيث طرح في 5 أكتوبر من عام 1962 بـ لندن، ويعد هذا العمل خاصة هو أكبر أسباب نجاح سلسلة 007، التي استمر العمل عليها إلى الآن، وحقق الفيلم فى وقت عرضه أكثر من 16 مليون دولا فى دور العرض حول العالم، من ميزانية وصلت إلى مليون و 100 ألف دولار.



Dr. No

فيلم Dr. No بطولة الممثل الإسكتلندي شون كونري، تدور قصته حول عميل بريطاني الذى يتم قتله بطريقة غامضة، كمما يؤدى إلى إرسال العميل جيمس بوند، للتحقيق في الأمر، ومن ثم تقوده الدلائل إلى جزيرة يملكها شخص يدعى دكتور نو.



Dr. No

ومن ثم يكتشف بوند بان الدكتور نو يطور مفاعلا نوويا، ومن هنا تبدأ محاولات ل بوند لـ تدمير الجزيرة، يعد الدكتور نو رجل غامض، لا توجد معلومات عنه ألا انه رجل من الأثرياء، الذى يمتلك هذه الجزيرة، وتوجد مجموعة من الشائعات التي تدور حوله، من أكثرها انتشارا هو أن أي محاولات لـ دخول هذه الجزيرة لا يخرج منها، مثلما حدث لـ مجموعة من الصيادين الذى حاولا التسلل إلى الجزيرة.



Dr. No

وفى خلال فيلم Dr. No، يحاول جيمس بوند الوصول إلى حل ألغاز الجزيرة، ومع محاولات لـ قتله طوال العمل يتمكن مع نهاية الفيلم من تفجير مقر انبعاث الإشعاعات.

فيلم Dr. No من بطولة شون كونري، أورسولا أندريس، جوزيف وايزمان، جاك لورد، برنارد لي، أنتوني داوسون، زينة مارشال، جون كيتزميلر، يونيس جايسون، لويس ماكسويل، بيتر بيرتون، ايفون شيما.