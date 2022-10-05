هيفاء وهبي سائقة تاكسي في كليب “ولد”… فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 02:47 صباحاً - طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية جديدة بعنوان “ولد” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” على طريقة الفيديو كليب والذي تجسد فيه دور سائقة تاكسي.

أغنية “ولد” من كلمات الشاعر الغنائي وائل توفيق، ألحان أحمد محيي، مكس وماستر سليمان دميان، والكليب من إخراج إيلي فهد.

وتقول كلمات الاغنية: “ولد أما حتة ولد عقله يوزن بلد أصلي في كل حاجة من يوم ما إتولد يتخاف عليه من الحسد شكله برج الثور أو عذرا أو يمكن أسد النظرة دي ليها هيبة والروح ماهيش غريبة وتحس كإنه منك بطريقة صحيح غريبة أنا برضو ليا نظرة بجمع بيها فكرة ده اللي زيه ده بييجي في العمر مرة عمل اللي يعمل قلق حاسة قلبي اندلق حد يلحقني عقلي مني اتسرق بطل مش كلام مش غزل دمه زي العسل منه تاني مفيش آخر نسخة المصنع قفل”.

وقد لقي الكليب استحسان جمهور هيفاء وهبي حيث جاء في التعليقات “هيفا وهبي صانعة التجديد بالموسيقى العربية ودائما تبهرنا بأعمالها وبجاذبيتها وأناقتها وجمالها كل التوفيق لأسطورتنا بهذا العمل الفني المميز جدا” و “هيفا !! ايقونة الفن العصري والابداع!! الاغنية تحفة والفيديو واو خيال!! جمالك وفنك انتي غيرررر️‍️‍” وغيرها من التعليقات الايجابية.