شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين في عيد ميلادها الـ54: ما عملتش في حياتي غير شغل وخلفة عيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ الإعلامي عمرو خليل، الفنانة صابرين، بعيد ميلادها الـ54 من خلال عرض تقرير عن الفنانة ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة CBC، وأجرى مداخلة مع الفنانة والتي ردت قائلة: "عيد ميلادي ماينفعش يعدي غير مع الجماهير".

وتابعت صابرين: "عملت 4 أو 5 أفلام وأنا عندي 5 سنين وأنا أتولدت على السينما على طول، وحياتي لو جيت بصتلها ما بين شغل وخلفة عيال.. وده اللي عملته في حياتي فقط".

وأكملت صابرين: "الشعب المصري جميل وحبيبي وأنا موجودة علشان أسعد الناس، لأن مهنتنا هي مهنة السعادة للآخر، خاصة في مصر والوطن العربي، وأنا اشتغلت في ليالي الحلمية وكنت حامل في الشهر التاسع، ولما ولدت كملت المسلسل".

وأشارت إلى استكمالها تصوير مسلسل "أعمل إيه" مع الفنان خالد الصاوي، قائلة: "لسه ماخلصناش تصوير والحمد لله المسلسل عامل رد فعل جامد مع الناس".