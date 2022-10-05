شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف: شرفت بالمشاركة وتمثيل فلسطين فى حفل نصر أكتوبر بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب الفلسطيني محمد عساف عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التى أقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر في غناء أوبريت "لمتنا".

وقال عساف عبر حسابه على إنستجرام: "كان لي الشرف بالمشاركة وتمثيل فلسطين الغالية في حفل ذكرى نصر أكتوبر 73 المجيد في الحبيبة مصر مع مجموعة من الفنانين بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".



عساف

أوبريت "لمتنا" شارك فيه بالغناء فيه نجوم الطرب من كل الدول العربية الشقيقة ومنهم نوال الزغبى وبلقيس وحميد الشاعرى ونداء شرارة ومحمد عساف ومدحت صالح وأحمد سعد، ومطربون آخرون وبمشاركة من كورال "روح الشرق" الذى صنع بهجة فى الأوبريت من خلال المواهب المتعددة المشاركة فيه".

الأوبريت تؤكد كلماته على وحدة الدول العربية وعلى العزة والكرامة والفرحة بأى نصر تشهده أى دولة عربية، ومصر دائما هى الحاضنة لكل العرب فى كل المجالات، وقال الفنان مدحت صالح مغنيا فى الأوبريت: "يا ريتنى جندى فى جيش بلادى.. يا ريت شاركت فى العبور، وأكون سلاح فى جيش بلادى أو حتى جسر من الجسور".

الأوبريت من كلمات مدحت العدل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف، ووتريات تامر غنيم وصولوهات شاهى وجيتار مصطفى أصلان، وشارك فيه بالغناء حسب الترتيب كنزى ونداء شرارة وبدر الشعيبى وجميلة ومحمد عساف وبلقيس وفهد الكبيسى ونوال الزغبى وحميد الشاعرى وأحمد سعد ومدحت صالح وبالتعاون مع كورال روح الشرق.