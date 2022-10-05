شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالاعتداء على أطفالهما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور جديد لسلسلة الدعوات القضائية بين النجمة العالمية أنجلينا جولي والنجم العالمي براد بيت، اتهمت جولي زوجها السابق بالاعتداء على أطفالهما في مشاجرة حدثت بينهما على متن طائرة في سبتمبر 2016.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن جولي رفعت دعوى مضادة ضد براد بيت وسط معركتهما القانونية بشأن مصنع نبيذ شاتو ميرافال، وهو مصنع نبيذ فرنسي اشتراه الزوجان السابقان منذ أكثر من عقد، وتضمنت الدعوى المضادة، التي حصلت عليها الصحيفة، تفاصيل جديدة حول مشاجرة مزعومة وقعت بين بيت وجولي وأطفالهما على متن طائرة في سبتمبر 2016.

يأتى هذا بعد أن رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي في وقت سابق من هذا العام، متهمة إياها بانتهاك "الحقوق التعاقدية" بعد أن باعت نصفها من Château Miraval دون علمه، ويزعم محامو جولي في الدعوى المضادة أن المناقشات مع فريق بيت حول بيع جانبها من الشركة قد انهارت بعد أن طالبها بالتوقيع على "اتفاقية عدم إفشاء كانت ستمنعها تعاقديًا من التحدث خارج المحكمة عن الإساءة الجسدية والعاطفية لبيت لها ولهم الأطفال".

وسردت الدعوى القضائية الجديدة تفاصيل اعتداء بيت على أطفالهما، حيث شرحت الدعوى كواليس المشاجرة كالآتي: "خنق بيت أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، وأمسك جولي من رأسها، خلال مشاجرة عام 2016"، ويذكر محامي جولي أن الخلاف بدأ عندما اتهمها بيت بأنها "تحترم أطفالها أكثر من اللازم"، وسرعان ما بدأ الاثنان القتال في حمام الطائرة.