شيرين عبد الوهاب: "أم كلثوم مبقتش عظيمة إلا بمساعدة كل اللي حواليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن الفنان لن يحقق النجاح إلا باكتمال العمل بوجود شعراء وملحنين وأدباء، مثلما كان الأمر مع كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في مداخلتها الهاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية".

وقالت شيرين: "أم كلثوم السيدة العظيمة، مبقتش أم كلثوم غير بمساعدة كل اللي كانوا حواليها، من ملحنين وشعراء وأدباء، فهي كمان وأعتقد أي فنان، مبيكتلمش نجاحه غير بالعناصر اللي هي بتكملنا، الشعراء والمحلنين والموزعين، إحنا نجاحنا بيكمل ببعض".

الفنانة شيرين عبد الوهاب أعربت عن سعادتها بالغناء والمشاركة في الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، واحتفالات 6 أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "شرفت وسعيدة بمقابلة الرئيس السيسي وكنت سعيدة وأنا بغني أمام كل الكوادر الموجودة وشيء عظيم أني أشارك في حدث عظيم وأشوف سيادة الرئيس.. فرحانة مبسوطة وحسيت إني شبعت لما شوفته".

وأضافت: "أنا مبسوطة بالمشاركة في احتفالية انتصارات 6 أكتوبر والحمد لله لاقيت دعم واستحسان من الرئيس السيسي وكل الناس القائمين على احتفالية أكتوبر، واعتقد ان كل الناس تفتخر بهذا الانتصار، وسعيدة أني شاركت في هذه الاحتفالية واني فرحتهم".

وأكدت انها عملت مع مجموعة محترمة وفنانين كبار في أغنيتي الأخيرة، مضيفة: "اشتغلت مع مجموعة محترمة وفنانين كبار وكملت بيهم".