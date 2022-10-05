فيديو| فريق واما يشارك في تريند "انتش وأجري" بتوزيع جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شارك فريق واما، في تريند "انتش وأجري" والذي انتشر مؤخرا لشخص يدعى حسن ويجز (جاكسون المصري)، وشارك فيه عدد من نجوم الفن.

ونشر الفنان أحمد الشامي – أحد أعضاء الفريق- عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه جميع أعضاء الفرقة وهم يقومون بغناء الأغنية بتوزيع جديد.

وتصدر تريند "انتش واجري" مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك فيه عدد من المشاهير وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأغنية قد انتشرت على موقع الـ تيك توك ونشرها المغني محمد الريس على حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، على نغمات أغنية مايكل جاكسون الشهيرة "كريمنال".

بعدها قام أحد الشباب بغناء الأغنية وقدمه صديقه باسم "ويجز"، قائلا: "ويجز هيمثل وهيغني لمايكل جاكسون، وقام بغنائها دون موسيقى بطريقة كوميدية على "سطوح" أحد المنازل.