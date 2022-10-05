"متحاوليش تبقي كاريزما"| سندس عبدالهادي ترد على صديقة اتهمتها بتقليدها.. والجمهور: "مين دول"

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه سندس عبد الهادي "فتاة التيك توك" وهي ترد فيه على صديقتها التي اتهمها بأنها حققت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قلدت طريقة حديثها.

وظهرت "عبد الهادي" وهي تقول: "هي جملة واحدة فقط، بس جملة، شوف إنت قد إيه؟، وأنا قد إيه؟، سندس واحدة بس يا حبايبي، كده كده واحدة بس، فاللي نفسه يطلع تريند على قفايا، يجي يقولي وأنا هطلعه تريند، بس شغل حركات الصفار يا صفرا، إيه يا صفرا، يا صفرا، يا سودة، يا حقودة، ريحي شوية، مش بالطريقة دي، إنت اللي بتتشتمي يا حبيبتي".

وأضافت: "يا جماعة إذا أنا طلعت تريند في يوم من الأيام، فأنا مطلعتش تريند عشان طريقتي، طلعت عشان أنا كتوتال، توتال، دي شخصيتي، في إيه؟، مش عارفة أقول إيه؟، لا تعليق، بس يعني ريحي دماغك، الكاريزما مش لأي حد يا حبيبتي، الكاريزما لشخصيات الكاريزما، متحاوليش تبقى كاريزما وإنت مش كاريزما، واهدوا يا جماعة اهدوا، تعالوا دبي".

وعلق أحد المتابعين على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه "سندس" رفقة صديقتها، وهما يتشاجران على: "هم بيتكلموا كده ليه؟"، وأضاف آخر: "هم بيتخانقوا على إيه"، وآخر "مين دول".

يذكر أن سندس عبد الهادي فتاة "التيك توك"، حلت ضيفة برنامج "صبايا الشمس"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد. وقالت سندي خلال اللقاء، أن والدتها فنانة:"أنا عايشة في مصر طول عمري، وأنا مصرية مية مية".

وأضافت:"بابا لواء طيار متقاعد، وماما درست حقوق، وكانت بتكتب شعر، وكانت ممثلة". وتابعت:"احنا 6 أخوات، وأنا أصغر واحدة في إخواتي، أخواتي متجوزين ومخلفين".

وحققت سندس شهرة واسعة على السوشيال ميديا، بعد ظهورها في برامج تتحدث بطريقة اعتبرها البعض غريبة على الجمهور ومن أشهر كلماتها "كدة كدة ساحل"، "مفيش حد في الدونيا"، "مشهور أوي في نفسك يا واد يا بوبيلر".