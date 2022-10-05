شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل اليوم بانتصارات أكتوبر بحفل كورال الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، حفلًا لكورال الأطفال والشباب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على المسرح المكشوف ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر.

ويتضمن برنامج دار الأوبرا المصرية نخبة من الأعمال الغنائية الوطنية الحماسية التراثية والمعاصرة منها "مصر التى فى خاطري، بلد التاريخ، حبيبتى من ضفايرها، دولا مين، عبد الودود، أحلف بسماها، رايات النصر، سلم على الشهداء، خلى السلاح صاحي، نشيد الطيران، يا رايح على صحراء سيناء، ع الدوار، بسم الله".

وكذلك "سمينا وعدينا، عاش، أغلى اسم فى الوجود، بالأحضان، حبيبتى يا مصر، عروسة النيل، راحه فين يا عروسة، مصر يا أم الدنيا، تعظيم سلام، إذا مصر قالت، تحيا مصر ومصانع الرجال" أداء أميرة معروف، مريم حنفي، أيتن، رقية، مروان، زياد باسم، رحمة عصام، ملك سعيد، هاجر، آلاء الشربيني، محمود البطران، رحمة ضاحي، محمود الدمياطي، أدهم جوهر، ساندرا، شمس الأسواني، غادة سيد، شرف أحمد، لوچين تامر، أحمد فايد، أحمد هدهد، يوسف الراوى وأحمد مجدى.