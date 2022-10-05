شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد صفوت يكشف أهمية مسلسل "الدالي" في مشواره الفني وعلاقته بدوره الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد صفوت، تفاصيل أول دور فني له، موضحًا أنه قام بأداء دور صغير جدًا بمسلسل "سكة الهلالي" للنجم يحيى الفخراني، موضحًا أن ذلك الدور سبب اختياره بمسلسل "الدالي" للنجم نور الشريف.

وقال صفوت، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صاحبة السعادة"، الأستاذ نور الشريف كان يتابع أعمال زملائه، وعندما شاهدني في دور بمسلسل "سكة الهلالي"، طلبني للعمل في مسلسل "الدالي"، مشيرًا إلى أن ذلك بداية مشواره الفني.

وأضاف، استقبال الناس لشخصية "شامل" بالمسلسل الأخير "المشوار"، مشابه لاستقبالهم لشخصية "خالد" في مسلسل "الدالي"، موضحًا أنه لم يتوقع هذا النجاح والتفاعل، بالإضافة إلى شعوره لأول مرة بتفاعل الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي.