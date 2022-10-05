شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلقها لسنوات.. الأمريكية آمون ستار تروج لمقبرة "منقرع" بجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادتها اشتهرت المغنية الأمريكية إليز ليبيك الشهيرة باسم Amun Starr، بظهورها وسط الحضارة الفرعونية في عدة أماكن سياحية منها أهرامات الجيزة، ومع مومياء الملك الفرعوني توت غنخ آمون وفى عدد من المقابر الفرعونية، خضعت المطربة الأمريكية لجلسة تصوير جديدة ظهرت من خلالها داخل مقبرة "منقرع" الهرم الأصغر في أهرامات الجيزة، والتي تعد من أكثر الأماكن صعوبة في دخولها لضيق مداخلها وصعوبة وصول الإضاءة لها.



آمون ستار داخل مقبرة خفرع



المطربة الأمريكية إليز ليبيك الشهيرة بـ آمون ستار

ويأتي هذا الظهور بعد أيام من طرحها أغنيتها Born in the USA، التي حصدت بها جائزة من تطبيق الساوند كلاود كأكثر الأغاني استماعاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدثت آمون ستار، في أغنيتها الأولى التي جاءت بنفس اسم الألبوم Born in the USA، عن حياتها ونشأتها فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقالها للعيش في مصر، والأغنية الجديدة من ألحان الملحن العالمي جاك أنجيل، وكلمات آمون ستار، وتوزيع هانى رحيم.



المطربة الأمريكية آمون ستار داخل مقبرة خفرع



آمون ستار فى الاهرامات

وخضعت Amun Starr مؤخرا لجلسة تصوير جديدة بأزياء مستوحاة من المحاربات القدامى، وذلك بعدما لفت الأنظار مؤخرا بظهور صورها في ميدان تايمز سكوير الشهير في نيويورك، بجلسة تصوير جمعتها مع الملك الفرعوني توت عنخ آمون، في مستهل حملة سياحية تبرز خلالها حبها لمصر وتشجيعا للسياحة الأثرية.