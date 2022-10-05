شكرا لقرائتكم خبر عن كريم كوجاك وشيرين الشايب وغادة شاهين يقدمون حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الإعلامى كريم كوجاك حفل مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الـ38 غدا الأربعاء باللغة الإنجليزية، فيما تقدم شيرين الشايب الحفل باللغة العربية، بينما تقدم غادة شاهين الحفل باللغة الفرنسية.

حفلتا الافتتاح والختام يتولى إخراهما المخرج محمد مرسى، بنيما يقوم المخرج محمد السماحي بإخراج أفلام التكريمات.

وعقد الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مؤتمرًا صحفيًا بمحافظة الإسكندرية، حيث شهد المؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وعدد الأفلام والدول المشاركة، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان وأهم الإصدارات وأعضاء لجان التحكيم.

وقال الناقد السينمائى الأمير أباظة إنه سوف يشارك 90 فيلما من 29 دولة، بالاضافة إلى تنظيم 4 ورش فنية على هامش المهرجان.

والمهرجان مكون من دورتين للفيلم الطويل والفيلم القصير لدول البحر المتوسط، بالإضافة إلى 4 مسابقات لطلاب جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات والأكاديميات الخاصة.

كما يتضمن المهرجان منحة دعم مالى للأفلام القصيرة بتمويل ما يقرب من 250 ألف جنيه، وجارى دراسة 11 مشروعا فنيا تقدمت للحصول على المنحة، بالإضافة إلى عروض البانوراما لعرض بعض الأفلام المنتقاة من خارج المسابقة لتميزها، ومعرض خاص للأفلام الكوميدية، وسوف تكون دولة تونس ضيف شرف هذا المهرجان.