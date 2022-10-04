شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الراحلة ماجدة عاصم لنجلها الفنان الراحل عمرو سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الإعلامية ماجدة عاصم والدة الفنان الراحل عمرو سمير بعد صراعها مع مرض السرطان، وذلك بعد مرور 5 سنوات على رحيل نجلها.

وكانت الإعلامية الراحلة تنشر يوميا عبر حسابها على فيس بوك، رسائل لنجلها الراحل تعبر عن اشتياقها له وتنشر فيديوهات وصورا له وتكتب عليها كلمات مؤثرة للتخفيف من اشتياقها والحنين له.

وفى رسالة لها عام 2021، كتبت قائلة "أنا فخورة بيك يا حبيبى ملحقتش أقولك كده كان نفسى أقولك حاجات كتير لكن ما كنتش عارفة إنك هتروح منى فى ثانية كإنه امبارح جالى الخبر ومهما كان عذابى على فراقك وكسرة قلبى اللى ربنا وحده العالم بيه لا يساوى لحظة من برك بيه طول عمرك القصير لكن عزائى إن الله موجود ويعلم كل ما فعلته ليه وإن الله بإذنه وعفوه وغفرانه ورضاه ورحمته كما رحمت أمك سيدخلك جنته ويعطيك كل الخير قد ما اعطتنى يا حبيبى كل خير الدنيا و دعائى لله الكريم ان يجمعنى بيك فى ريحابه و إلى جواره و اخدك فى حضنى و لا نفترق تانى ابدا يا حبيبى بإذن الله".

وفى عام 2019، كتبت في رسالتها، قائلة "الحمد لله ولا أزكيه على ربى آمال لو كنتم عرفتوه وربنا العالم إنى مش علشان أمه ربنا العالم ابنى كان ازاى مع كل الناس القريب و البعيد الحمد لله ، من احبه الله حبب خلقه فيه ، وحب الله للعبد بمعرفه قلبه و روحه و نفسه وحبه وعبادته لله وطلبه رضى الله وعفوه ومغفرته فالله وحده يعلم ما نبطن وما نظهر والله وحده يعلم كل حياتنا وكل شىء والله يعلم وحده عبادتنا ودعواتنا لله والله الحكم والعدل الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين، الحمد لله، كان نفسى تعرفوه شخصيا هتعرفوا ساعتها انا حاسه بإيه من يوم رحيله".