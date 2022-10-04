شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام يوجه رسالة لعريس ابنته آية: حطها فى عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد صيام بحفل زفاف ابنته آية، بصورة على "فيس بوك" تجمعه بالعروس، موجها رسالة إلى "العريس" قائلا: "مبروك عليك يا عصام وحطها فى عينيك".

وجاء فى منشور الفنان أحمد صيام: "بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذى أمد عمرى حتى أديت رسالتى كأب.. بنتى آية آخر العنقود القمر بتاعى كبرت وبقت عروسة وجه ابن الحلال خدها منى.. مبروك عليك يا عصام وحطها فى عينيك".



احمد صيام وابنته آية

وأضاف "صيام": "وقبل كل حاجة شكرا لحبيبتى وشريكة عمرى رانيا فتح الله وشكرا لكل اللى شرفونى بالحضور من الأهل والأصدقاء والزملاء".

كان الفنان أحمد صيام قد وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد تنظيم مهرجان القاهرة للدراما، وقال: "نشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعم مهرجان القاهرة للدراما".

وأضاف الفنان أحمد صيام، فى تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365، خلال حضوره مهرجان القاهرة للدراما، الدراما تقوم على العمل الجماعى وليس العمل الفردى، مشيدا بمسلسل جزيرة غمام فى رمضان الماضى.