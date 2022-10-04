لماذا ظهرت مرتدية غطاء للشعر في مشاهد من فيلم "أم الدنيا"؟.. سوسن بدر تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أوضحت الفنانة الكبيرة سوسن بدر سبب ظهورها مرتدية غطاء للشعر في بعض مشاهد فيلم "أم الدنيا"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع إنستجرام.

وكتبت سوسن بدر: "للتوضيح للجميع، ظهوري مرتدية غطاء للشعر في بعض مشاهد أفلام أم الدنيا، حدث ظرف طارئ أثناء التصوير أدي إلى إتلاف شعري تماماً ونحن في منتصف التصوير، وكان من المستحيل تأجيل التصوير وقتها، للتوضيح فقط، وشكراً".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 3"، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وشارك في بطولة العمل: سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، ولاء الشريف، كارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح، وعدد كبير من ضيوف الشرف.