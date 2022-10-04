كيف علق نبيل الحلفاوي على تلقيبه بالـ "قبطان"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على تلقيبه بالـ "القبطان"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وكتب نبيل الحلفاوي: "لا بأس ما دامت أسهل، والحقيقة أن التحفظ يكون على الألقاب التي تنتشر على الألسنة، أما الحالات الفردية فلا ضرر منها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

وشارك في بطولة العمل: طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، وكريم سرور، شيرين، نور محمود، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.