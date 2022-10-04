غناها نجوم احتفالية نصر أكتوبر.. تعرف على صناع "لمتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"لمتنا في سنين البعاد هي السند وألف ذات"، بتلك الكلمات قدم نخبة من نجوم ونجمات الغناء بالوطن العربي، أغنية "لمتنا" في احتفالية نصر اكتوبر، التي أقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في تقديم الأغنية: مدحت صالح، نوال الزغبي، محمد عساف، نداء شرارة، أحمد سعد، والقطري فهد الكبيسي، حميد الشاعري، بلقيس، كنزي، بدر الشعيبي، جميلة، بمشاركة كورال الشرق.

"لمتنا" من كلمات د. مدحت العدل، وألحان محمد مدين، وتوزيع أحمد عادل، تسجيل وميكس مصطفى رؤوف.

شيرين عبد الوهاب، قدمت في الإحتفالية، أغنية وطنية أمام الرئيس السيسي، بعنوان "وأنت ماشي في سينا"، وتفاعل الجمهور مع كلماتها المؤثرة.

وتقول الكلمات: "وأنت ماشي في سينا حاسب رمل سينا كله دم، من زمان مات لك هنا خال وأب وابن عم، وأنت ماشي في سينا حاسب كله دم، وناس كتير مش معدودين وجد كان شايل في جيبه، سلسلة مكتوب عليها أية من سورة يس"