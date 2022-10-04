إصابة الفنانة إسعاد يونس في القدم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة إسعاد يونس وهي تعاني من إصابة في قدمها اليمنى، وذلك أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامجها التلفزيوني "صاحبة السعادة" الذي يبث عبر قناة "dmc".

ووضعت الفنانة إسعاد يونس واقي طبي نتيجة إصابتها في أسفل القدم.

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة.

وكتبت: "توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبد الرحيم الخواجة، والسيد عقيل الخواجة، والسيد عصام الخواجة، والسيدة عبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها من سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة إسعاد يونس في بطولة فيلم "200 جنيه" الذي طرح بالسينمات العام الماضي، وشارك في بطولة العمل كوكبة من نجوم الفن.

فيلم "200 جنيه" بطولة: ليلى علوي، أحمد السقا، أحمد آدم، هاني رمزي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، محمود حافظ، مي سليم، أحمد صلاح السعدني، أحمد رزق، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.