خالد سرحان يهاجم المذيعة ياسمين عز: «بلاش تساعدوها في الهبل بتاعها».. أعرف رد فعلها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - لا تزال أصداء التصريحات الأخيرة للإعلامية ياسمين عز في برنامجها “كلام الناس” على قناة MBC مصر، والتي وجهت فيها مجموعة من النصائح للزوجات، تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثيرة حالة من الجدل.

وفي أحدث رد فعل، علق الفنان خالد سرحان على جانب من حديث ياسمين عز بالبرنامج، وتحديدا المقطع الذي قالت فيه: “البيت بفلوس الراجل، وتيجي مراته تقول له اقلع الجزمة علشان السجادة..ده أنا أحط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها”.

وأعاد خالد سرحان نشر هذا الجانب من حديث ياسمين عز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب معلقا عليه: “البت دي عايزه تعمل ترند والناس تتكلم عنها بلاش تساعدوها في الهبل”.

منشور خالد سرحان على فسيبوك

وحتى الآن، لم ترد الإعلامية الشابة على تعليق الفنان المصري المسئ، مثلما فعلت منذ أيام قليلة عند تداول صور قديمة لها قبل الشهرة والتجميل.

رأي خالد سرحان في السوشيال ميديا

وسبق لخالد سرحان أن كشف عن رأيه في السوشيال ميديا، قائلا: “يوجد مستنقع كبير اسمه السوشيال ميديا، والمفيد فيه لا يتعدى 10%، وهذا المستنقع أتاح لأي شخص يختفي خلف شاشة الحق في السب واللعن وإخراج عقده النفسية على البشر”.

يُذكر أن أن خالد سرحان حصل في يونيو الماضي على جائزة “أوروك” الثقافية الدولية، التي تمنحها دولة الأردن للمميزين والمثقفين في الوطن العربى.

من هي ياسمين عز؟

ياسمين عز، هي مذيعة مصرية درست الإعلام، كما اكتسبت شهرتها بتقديمها برنامج «عز الشباب» على روتانا مصرية، ثم بعد سنوات تم اختيارها من قبل المخرج مجدي أبوعميرة، للمشاركة في بطولة مسلسل «بره الدنيا» بطولة شريف منير عام 2010.

وتأهلت لتقديم برنامج «صباحك مصري» على قناة «mbc مصر» منذ سنوات، من بعدها قدّمت برنامج «حديث المساء»، بدلًا من الإعلامية سهام صالح، عبر القناة ذاتها، ثم برنامج المنوعات «ليلة الخميس»، حتى بدأت برنامجها الجديد الحالي «كلام الناس».

تصريحات أثارت الجدل لـ ياسمين عز:

وتثير الإعلامية ياسمين عز الجدل بتصريحاتها مع ضيوفها في برنامجها المذاع على إحدى القنوات الفضائية.

تتعلق معظم تصريحاتها عن العلاقات الزوجية والعاطفية، وكيف يمكن للمرأة أن تكسب الرجل ووجوب الطاعة لزوجها، وكان آخر تصريح استفز عدد كبير من الفتيات هو “الراجل المصري مفيش أحن منه في العالم.. بيتنافسوا برا عليه”.

في إحدى الحلقات استضافت محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهي تتغزل في اللاعب، ووصفه البعض بأن الإعلامية بدأت تخرج عن دائرة إدارة الحوار للحديث بشكل عشوائي عن رأيها الشخصي “أنت مورد وخدودك حمرا”.

أثارت أيضا غضب الكثيرين بعد حديثها عن واقعة عروس الإسماعيلية الذي قام زوجها بضربها في الشارع يوم زفافهما، حيث قالت “أصيلة ولمت دنيتنا”، هذا ما دفع البعض يتهمها بالتحريض على العنف ضد المرأة “الرجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتوي رجلها، فهو هدية ربنا لكِ على الأرض، ونعمة من ربنا عليكِ، حبيه وحافظي عليه.

وتابعت: “هذه العروسة بنت ناس وأصيلة ولمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وجوزها ورجلها، ومش معقول هتبوظ ليلتها وفرحها وحب 13 سنة عشان موقف احنا مش عارفين تفاصيله، مش كل اللي تشوفه أو تسمعه في كاميرا فيديو اتصور في شارع أو في بيت تصدقه”.

وكذلك كان لها تصريحات فيما يخص موضوع الخيانة في عام 2020، حيث قالت “لما الراجل يحب حد تاني غيرك ده يعتبر مش خيانة.. لما زوجك يكون محبوب في عمله، وله زميلات يتعامل معهن بلطف، فتهديه مثلًا إحدى زميلاته وردة، فإن ذلك لا يعد خيانة، زوجك رجل محبوب، تقبلي هذا، مستنكرة الاتهامات التي تُطال الرجال بأن عيونهم بصاصة”.

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