بسبب الباديكير .. منة فضالي تخضع لجراحة عاجلة في القدم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - أجرت الفنانة منة فضالي عملية جراحية في قدمها اليسرى على خلفية مشكلة في إصبعها بسبب (الباديكير) .

فنشرت منة فضالي صورة عبر حسابها على إنستجرام لقدمها بعد العملية ظهرت بها بمنزلها بعد خروجها من المسشتفى .

وكتبت في تعليقها عليها: “من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي وكل ده من الباديكير .. في ناس هتتريق وتقول يعني إيه باديكير، هقولكم تنضيف” .

تابعت: “أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانه جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي” .

أضافت منة فضالي: “اللي عاوزة أقوله إن شغلانتنا صعب مش ترفيه زي ما كل الناس فاكرة .. احنا أكتر ناس بتكون مضغوطة وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك” .

واختتمت: “بس بجد كل الناس في لوكيشن الونش من المخرج إسماعيل فاروق لآخر حد في الكرو كان بيساندني .. شكرا ليهم فعلا وحقيقي حب الناس ده نعمة من ربنا” .