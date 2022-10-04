كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - أجرت الفنانة منة فضالي عملية جراحية في قدمها اليسرى على خلفية مشكلة في إصبعها بسبب (الباديكير) .
فنشرت منة فضالي صورة عبر حسابها على إنستجرام لقدمها بعد العملية ظهرت بها بمنزلها بعد خروجها من المسشتفى .
وكتبت في تعليقها عليها: “من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي وكل ده من الباديكير .. في ناس هتتريق وتقول يعني إيه باديكير، هقولكم تنضيف” .
تابعت: “أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانه جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي” .
أضافت منة فضالي: “اللي عاوزة أقوله إن شغلانتنا صعب مش ترفيه زي ما كل الناس فاكرة .. احنا أكتر ناس بتكون مضغوطة وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك” .
واختتمت: “بس بجد كل الناس في لوكيشن الونش من المخرج إسماعيل فاروق لآخر حد في الكرو كان بيساندني .. شكرا ليهم فعلا وحقيقي حب الناس ده نعمة من ربنا” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الباديكير .. منة فضالي تخضع لجراحة عاجلة في القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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