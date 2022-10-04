دوللي شاهين تتحدث عن قسوة والدها وطفولتها الصعبة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عن تفاصيل تخص فترة طفولتها وما عانته بها من قسوة في المعاملة من جانب والدها والتي جعلتها تشعر بالكراهية تجاهه في هذه الفترة ومع كبر عمرها تجاوزت الكثير من هذه الذكريات وتحولت مشاعرها إلى حب .

وأشارت دوللي شاهين خلال استضافتها ببرنامج “البخت” عبر قناة “الشمس” إلى أنها كانت في صغرها ترغب في الزواج بسن مبكرة لكي تهرب مما تعانيه من والدها .. كما أنه كانت لديها طاقة غضب كبيرة والتي كانت تجعلها تتعامل بشدة مع أشقائها .

وقالت عن قسوة والدها معها: “أنا اتربيت أول 3 سنين إن أنا ولد، متربيتش إن أنا بنت .. ومن 3 سنين لغاية 12 سنة كنت ابن شارع جدا وبضرب العيال ولو حد ضرب أخويا اتضرب أنا في البيت إزاي ما دافعتش عنه وبيتقصلي الشعر القصير وبلبس لبس صبيان” .

وأرجعت “شاهين” سبب تعامل والدها معها بهذه الطريقة إلى أنه كان لا يحب إنجاب الفتيات ويحب إنجاب الصبيان، مضيفة: “أول ما ابتديت أحس إن أنا بنت، اتحبست في البيت وابتدى يتقدملي عرسان وبابا أخد صدمة كبيرة جدا إن ازاي طفلة عندها 12 سنة بيتقدملها عريس” .

واصلت: “ابتديت أبقى ثورجية وأثور على الواقع اللي عايشاه ده إلى أن حياتي اتحولت لما اخدت حريتي وانطلقت في حياتي وبقيت حرة نفسي وابتديت اسافر وأقابل ناس .. أول مرة كنت في البحرين وبتصل بماما اسلم عليا، فبابا بيرد عليا بيقولي انتي وحشتيني” .

أضافت دوللي شاهين: “كانت أول مرة في حياتي اسمع بابا بيقولي أنا بحبك أو وحشتيني، قعدت أعيط في التليفون وحسيت إن هو بيحبني وقعدت افكر هل أنا اللي كنت غلط ولا هو ووصلت في الآخر لنتيجة إن هو اتربى كده وده اللي يعرفه وخوفه عليا ترجمه بالطريقة دي” .

وأكدت الفنانة اللبنانية على أن والدها كان يرفض دخولها مجال التمثيل وأنه لم يشاهد فيلم “ويجا” حتى وفاته وعلقت: “عملت مونتاج للفيلم قبل وفاته بكام شهر وفرجته على نسخة معدلة وشيلت البوسة .. مقدرش أوري أبويا الفيلم زي ما هو” .