شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور مها نصار وعلاقتها بدرة فى مسلسل "المتهمة" قبل انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الفنانة مها نصار انطلاق عرض مسلسلها الجديد "المتهمة" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب درة، حيث يبدأ عرض العمل بعد غد الخميس الموافق 6 أكتوبر، وتجسد مها خلال الأحداث دورا جديدا ومختلفا عليها من خلال شخصية "سارة" التى تعمل فى البيزنيس وهى الصديقة المقربة لنورهان "درة"، وخلال الأحداث تنكشف العديد من الأمور المفاجئة فى إطار تشويقى مثير.

مسلسل "المتهمة"مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى اطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

وفى سياق آخر تنتظر مها نصار عرض مسلسل "آخر دور" أيضاً الذى انتهت من تصويره مؤخراً، وهو مكون من 12 حلقة وبطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، ميمى جمال، مريم الخشت، وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في اطار تشويقى مثير، وتجسد نهى دور صديقة دينا الشربينى.

وتعاقدت مها نصار على المشاركة فى بطولة مسلسل "بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، والعمل إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين.