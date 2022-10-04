شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الكبيسى: تشرفت بالمشاركة فى أوبريت لمتنا بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب فهد الكبيسى عن فخره الشديد بالمشاركة فى أوبريت "لمتنا" الذى تم تقديمه فى الندوة التثقيفية التى أقيمت صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وضم عددا من الفنانين من مختلف البلدان العربية.

ونشر فهد الكبيسى فيديو من مشاركته فى الأوبريت عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا "بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى تشرفت بتمثيل بلدى قطر بالمشاركة فى أوبريت "لمّتنا" ضمن احتفالات أكتوبر فى مصر الحبيبة مع مجموعة من زملائى الفنانين من الدول العربية مع كل الحب لمصر ولوطننا العربى الكبير".

"لمتنا فى سنين البعاد هى السند وألف زاد.. ومن الجلد بيتولد فرحة أمل لحظة ميلاد.. نحلم ويرجع مجدنا".. بهذه الكلمات الرائعة تغنى أكثر من 10 مطربين من كل الدول العربية الشقيقة وشاركوا فى أوبريت "لمتنا"، الذى عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وشارك خلاله المطربون نوال الزغبى وبلقيس وحميد الشاعرى ونداء شرارة ومحمد عساف ومدحت صالح وأحمد سعد، ومطربون آخرين بمشاركة كورال "روح الشرق"، وهو من تأليف مدحت العدل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل.