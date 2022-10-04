شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النجمة لوريتا لين ابنة عامل مناجم الفحم عن عمر ناهز 90 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الفنانة العالمية لوريتا لين، عن عمر ناهز 90 عامًا، وهى ابنة عامل مناجم الفحم فى كنتاكى، التى أخرجتها أغانيها الصريحة للحياة والحب كامرأة فى أبالاتشيا، من الفقر وجعلتها أحد أعمدة موسيقى الريف.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت عائلة لين، إنها "توفيت الثلاثاء فى منزلها، فى ظل إعصار ميلز بولاية تينيسى"، وكان لدى "لين" بالفعل أربعة أطفال قبل أن تبدأ حياتها المهنية فى أوائل الستينيات، وعكست أغانيها فخرها بنشأتها الريفية فى كنتاكى.



وفاة لوريتا لين

لوريتا لين، هى مغنية وكاتبة أغانى حائزة على جائزة جرامى، وتشتهر بأغنية بعنوان "ابنة منجم الفحم"، وأغنية بعنوان "امرأة من العالم"، وأغنية بعنوان "الحب هو المؤسسة"، وأغنية بعنوان "فيلينز"، وهى أغانى من بين العديد من الأغانى الناجحة الأخرى.

لوريتا لين