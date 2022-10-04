شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح المخرج هانى خليفة لمسلسل "نسيت كلمة السر" بطولة آسر ياسين فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على مسلسل "نسيت كلمة السر" بطولة النجم آسر ياسين المخرج هانى خليفة ليتولى إخراج العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، حيث يلتقى خليفة وآسر ياسين للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، والمسلسل مقتبس عن رواية بنفس السم للكاتب حسن كمال، ووافق خليفة بشكل مبدئى على إخراج المسلسل، حيث من المقرر أن يبدأ التحضيرات والاستعدادات للعمل فور الانتهاء من كل التفاصيل، والعمل على معاينة أماكن التصوير وخلافه .

وتدور أحداث المسلسل حول بطل مصرى فى إحدى الألعاب تعرض لمرض بعنوان ALS وهو نفس المرض الذى أصيب به اللاعب مؤمن زكريا، فهل سيناقش المسلسل نوعية المرض وكيفية معالجته، بالإضافة إلى الأسباب التي من خلالها تصيب الإنسان؟ رواية نسيت كلمة السر للكاتب حسن كمال، تتناول التاريخ الشخصى لأحد الأبطال الرياضيين، وهى خليط من الأحداث الاجتماعية والسياسية المتلاحقة، التى مرت بها مصر خلال الـ10سنوات الأخيرة، ولكن من وجهة نظر شخص لم يشارك فيها، بل كان شاهدا عليها، لأسباب خاصة به يكتشفها القارئ في ثنايا الرواية.

وفى سياق آخر يصور حاليا أسر ياسين فيلم "شماريخ"، من إخراج عمرو سلامة، والفيلم يشارك فى بطولته كلا من أمينة خليل، خالد الصاوي ،أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور فى إطار درامى تشويقى أكشن.

يشار إلى أن المخرج هانى خليفة، عرض له مؤخرا مسلسل "الليلة واللى فيها" بطولة الفنان زينة، وشارك في بطولة العمل كلا من محمد شاهين والمطرب ابيوسف وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد رجاء.