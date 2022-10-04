فنانة مصرية شهيرة: “أنا تعبانة جداً جسدياً ونفسياً”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 05:43 مساءً - وجهت الفنانة أمينة رسالة إلى الإعلامية سالي عبد السلام اعتذرت من خلالها عن غيابها عن حضور حفل زفاف الأخيرة بسبب تعرضها لأزمة صحية .

فكتبت أمينة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري: “أنا تعبانة جداً جسدياً ونفسياً بس عايزة أقول حاجة لسالي عبد السلام أنا يوم فرحك كنت تعبانة وما زلت” .

وتابعت: “بس يشهد ربنا إن اللي بعتهولي كان فرح قديم .. أنا ببررلك مش ضعف بس عشان إنتي غالية عندي، بس كده” .