شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى: بدأت "حظك اليوم" منذ عامين وأظهر ضيفة شرف فى "شماريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح أعمالها الأخيرة فى السينما والدراما التليفزيونية، تواصل الفنانة الشابة هدى المفتى نشاطها الفنى ببطولتها فى فيلم "حظك اليوم"، المُنتظر عرضه فى دور السينما أكتوبر الجارى، الفيلم من إخراج أسامة عرابى، وتأليف أحمد البيلى، وبمشاركة كل من كريم قاسم، طة الدسوقي ومحمد موله وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن "حظك اليوم"، قالت الفنانة هدى المفتى إنها متحمسة جدا لقرب عرض الفيلم فى دور العرض السينمائية، وأكدت أنها بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمد البيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.

على صعيد آخر تستعد هدى المفتى لتحل ضيفة شرف في فيلم "شماريخ" وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، ويدور الفيلم في إطار درامي تشويقي وأكشن.

وتصور هدى المفتي حاليا مسلسل "وش الريح" وهو إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم إياد نصار وهند صبري.

ومؤخراً لعبت هدى دور بطولة في مسلسل "تحقيق" إخراج محمد فتحي وتأليف محمد الدباح، يشاركها في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم الشباب هم أحمد مالك وتارا عماد وخالد أنور وعلي قاسم وطارق عبد العزيز.

كما قدمت دوراً مميزاً في الدراما التليفزيونية القانونية سوتس بالعربى المأخوذ عن مسلسل Suits الأميركي الشهير، وقد عُرض فى رمضان الماضي وهو من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد.

وفى موسم عيد الأضحى الماضى كانت هدى هى العامل المشترك بين الثلاثة أفلام التى تنافست خلال الموسم الذى شهد أضخم وأنجح أعمال العام: كيرة والجن للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعاً 1919 للمؤلف أحمد مراد وهو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وسجل الفيلم رقماً قياسياً كأعلى فيلم في تاريخ شباك التذاكر المصري بإيرادات أكثر من 115 مليون جنيه، إضافة لفيلم عمّهم أمام النجم محمد إمام، ومن إخراج حسين المنباوي، وفيلم بحبك من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني.

وخلال 2021، لعبت هدى المفتي دور البطولة في مسلسل بيمبو للمخرج عمرو سلامة وتأليف محمد أديب، وإنتاج محمد حفظي، وشاركها في بطولته أحمد مالك، حسن مالك والمغني ويجز. وكذلك الفيلم الرومانسي الكوميدي فرق خبرة مع محمد الشرنوبي والمخرج شريف نجيب.