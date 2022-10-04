شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة: تشرفت بتمثيل بلدى الأردن فى بلدى الثانى مصر أمام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة فيديو من مشاركتها فى أوبريت "لمتنا"، الذى عرض ضمن فعاليات الندوة التثقيفية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، معبرة عن فخرها الشديد بالمشاركة به.

وعلقت على الفيديو قائلة "تشرفت اليوم بتمثيل بلدى الحبيب الأردن فى بلدى الثانى مصر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أوبريت لمتنا بحفل الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، كل الحب لجميع الفنانين الكبار تشرفت بوقوفى بجانبهم".

"لمتنا فى سنين البعاد هى السند وألف زاد.. ومن الجلد بيتولد فرحة أمل لحظة ميلاد.. نحلم ويرجع مجدنا".. بهذه الكلمات الرائعة تغنى أكثر من 10 مطربين من كل الدول العربية الشقيقة وشاركوا فى أوبريت "لمتنا"، الذى عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وشارك خلاله المطربون نوال الزغبى وبلقيس وحميد الشاعرى ونداء شرارة ومحمد عساف ومدحت صالح وأحمد سعد، ومطربون آخرين بمشاركة كورال "روح الشرق"، وهو من كلمات مدحت العدل، وألحان مدين، توزيع أحمد عادل.